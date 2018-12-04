ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"ريان اير" تتفادى الإضرابات باتفاقها مع الطيارين الألمان

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:52 م
ريان اير تتفادى الإضرابات باتفاقها مع الطيارين الألمان
ريان اير
طباعة
وكالات
 

اتفقت شركة "ريان اير" الأيرلندية للخطوط الجوية ونقابة الطيارين الألمان، على النقاط الرئيسية لتسوية نزاعهما بشأن الأجور، متجنبين حركات الإضراب قبل موسم أعياد الميلاد "كريسماس"، حسبما أعلن الجانبان في فرانكفورت، اليوم الثلاثاء.

 

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاتفاق الخاص بالأجور، والذي يبقى سارياً حتى مارس 2023 بحلول نهاية فبراير من العام المقبل.

 

وقال أنجولف شوماخر، المسؤول في نقابة الطيارين الألمان: "إنني متفائل جداً بهذا الشأن".

 

وأضرب أكثر من 400 طياراً من طياري "ريان اير"، المتمركزين في ألمانيا لأول مرة منذ أقل من عام، وتوقفوا عن العمل 3 مرات على مدار عام 2018.

 

وبموجب الاتفاق المبدئي، سوف يحصل الطيارون المساعدون المبتدئون على رواتب ثابتة قدرها 50 ألف يورو ما يعادل 57 ألف دولار، وهو ما يعد مضاعفة فعالة في الأجور، بينما يرتفع راتب الطيارين بنسبة أقل ليصل إلى 100 ألف يورو.

 

وقال شوماخر إنه "من المقرر أن توظف أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا طياريها المتمركزين في ألمانيا بموجب القانون الألماني بداية من آخر فبراير.

 

وتنظم شركة الطيران التي تتخذ من دبلن مقراً لها رحلات لطائراتها من طراز "بوينغ 737" إلى أكثر من 215 مطاراً في 37 دولة، حيث تعمل من 86 قاعدة في أوروبا وشمال أفريقيا.

 

وفي الشهر الماضي، أبرمت الشركة اتفاقاً مع نقابة "فيردي" الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات حول أجور طواقم الطائرات.

المزيد عن: ريان اير ايرلندا المانيا الطيارين الالمان إضرابات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
18:30
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 4:20:14 PM