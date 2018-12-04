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الأهالي يتظاهرون للبحث عن صيادي مركب الزهيرى المفقودين بدمياط

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:43 م
الأهالي يتظاهرون للبحث عن صيادي مركب الزهيرى المفقودين بدمياط
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هند الشيال
 
تظاهر العشرات من أهالى قرية كفر حميدو التابعة لمركز دمياط، على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط وعزبة البرج، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بتكثيف البحث عن الصيادين المفقودين في مركب ياسين الزهيرى الغارقة في خليج السويس.


تظاهر الأهالي وطالبوا بسرعة البحث عن الصيادين المفقودين، خاصة وان البحث لم يدل على موقعهم حتى الآن وما عثر عليه هو حطام السفينة فقط.

وتحركت قوة أمنية من نقطة شرطة عزبة البرج بدمياط، للتفاوض مع المتظاهرين وفض المظاهرة بشكل سلمي.
الأهالي يتظاهرون للبحث عن صيادي مركب الزهيرى المفقودين بدمياط
الأهالي يتظاهرون للبحث عن صيادي مركب الزهيرى المفقودين بدمياط
الأهالي يتظاهرون للبحث عن صيادي مركب الزهيرى المفقودين بدمياط
الأهالي يتظاهرون للبحث عن صيادي مركب الزهيرى المفقودين بدمياط
الأهالي يتظاهرون للبحث عن صيادي مركب الزهيرى المفقودين بدمياط
الأهالي يتظاهرون للبحث عن صيادي مركب الزهيرى المفقودين بدمياط
الأهالي يتظاهرون للبحث عن صيادي مركب الزهيرى المفقودين بدمياط
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