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حقيقة حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:40 م
حقيقة حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي
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أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما انتشر بشأن اعتزام مصر الاقتراض مجددًا من "صندوق النقد الدولي"، بعد انتهاء القرض الحالي بقيمة 12 مليار دولار، عار تمامًا عن الصحة.

وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القروض الحالي والبالغ قيمته 12 مليار دولار، مشيرةً إلى تحسن واستقرار الاقتصاد المصري وأنه ليس بحاجة للحصول على أي تمويل أو قرض جديد، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة بتعافي الاقتصاد المصري.
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