حقيقة حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي





أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما انتشر بشأن اعتزام مصر الاقتراض مجددًا من "صندوق النقد الدولي"، بعد انتهاء القرض الحالي بقيمة 12 مليار دولار، عار تمامًا عن الصحة.



