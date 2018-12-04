"ألهم" يستمع لشكاوى المواطنين بمجلس مدينة الأقصر.. ويوجه بحلها

واصل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولته التفقدية المفاجئة على عدد من المؤسسات الحكومية، اليوم الثلاثاء، بمدينة الأقصر، لمتابعة سير العمل بداخلهم.



وبدأ ألهم، جولته صباح اليوم، بتفقد مستشفى الأقصر العام، قبل أن يستهل الجولة بتفقد مجلس مدينة الأقصر، بمنطقة العوامية، لمتابعة انتظام سير العمل بداخله، والاطمئنان على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.



واستمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين، أثناء تواجدهم بمجلس مدينة الأقصر، حيث وجه بسرعة بحثها وإيجاد أنسب الحلول لتلك الشكاوى بما لا يتعارض مع القوانين.

