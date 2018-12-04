كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر 6-11-2018 (كأس زايد) Al Ahli HD كورة ستار
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:20 معمرو عادل
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر 6-11-2018 (كأس زايد) Al Ahli HD كورة ستار
يلتقي اليوم الثلاثاء فريقا الاهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري في مباراة العودة لدور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر 4-12-2018 بكأس زايد للأبطال
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر 6-11-2018 (كأس زايد) Al Ahli HD كورة ستار
ويسعى الراقي إلى تأكيد تفوقه، بعدما استطاع تحقيق المكسب في مباراة الذهاب خارج أرضه، بفوز صعب عبر هدف وحيد، أحرزه اللاعب عبدالرحمن غريب، في الدقيقة 57، مقابل لا شيء.
مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر 4-12-2018 بكأس زايد للأبطال
ووقع اختيار لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، على الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة المباراة، ويعاونه طاقم تحكيم يضم محمود أبو الرجال، من مصر ووليد أحمد، من السودان، والحكم الرابع السوداني، الفاضل أبوشنب.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر 6-11-2018 (كأس زايد) Al Ahli HD كورة ستار
مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر 4-12-2018 بكأس زايد للأبطال
وفي حال صعود النادي الأهلي إلى دور ربع النهائي بالفوز على النادي الجزائري، فسيكون هو النادي السعودي الثاني الذي يصعد لهذا الدور بعد الهلال، فيما خرج النصر على يد نادي مولودية الجزائر، وأقصي الاتحاد على يد الوصل الإماراتي في دور الـ 32.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر 6-11-2018 (كأس زايد) Al Ahli HD كورة ستار
مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر 4-12-2018 بكأس زايد للأبطال
تلعب المباراة على ستاد مدينة الملك الملك عبدالله الرياضية (ملعب الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يذاع اللقاء على قناة أبوظبي الرياضية.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر 6-11-2018 (كأس زايد) Al Ahli HD كورة ستار
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