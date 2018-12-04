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براءة اختراع جديدة من سوني لهاتف "شفاف" بمواصفات مذهلة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:15 م
براءة اختراع جديدة من سوني لهاتف شفاف بمواصفات مذهلة
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سجلت شركة "سوني" براءة اختراع جديدة لهاتف مميز بمواصفات مذهلة لم تراها من قبل بجميع الهواتف، وفقا لموقع "Let’s Go Digital".

وسيتميز الهاتف الجديد بجسم شفاف تظهر عليه التطبيقات والصور والفيديوهات وكأنها في واقع ثلاثي الأبعاد.

ولن يتميز هذا الجهاز بهذه التقنيات فقط، بل سيكون هيكله قابلا للطي من المنتصف، ومزودا بكاميرات عالية الدقة، وتقنيات إسقاط الصورة على الأسطح المحيطة كما تسقط الصورة في دور السينما.

وتشير تسريبات إلى أن سوني قد تطرح نسخة أخرى من هذا الجهاز بهيكل أنيق قابل للطي وماسح للبصمات مدمج بالشاشة، وكاميرا أساسية مزدوجة، وجهازا ثالثا بشاشة مرنة يمكن لفها في أنبوبة صغيرة.
المزيد عن: هواتف هاتف سوني تكنولوجيا تقنية براءة اختراع
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