يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | اون لاين مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | كورة ستار

يحل فريق وفاق سطيف الجزائري ضيفًا ثقيلًا على نظيره الأهلي السعودي، مساء الثلاثاء، على ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة السعودية ضمن منافسات جولة الإياب بدور الستة عشر ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | اون لاين مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | كورة ستار

وحقق الأهلي السعودي فوزًا مهمًّا خارج أرضه في الجزائر على حساب وفاق سطيف بهدف نظيف في جولة الذهاب بدور ثمن النهائي للبطولة.

يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | اون لاين مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | كورة ستار

ويستعرض “الفجر الرياضي” في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة الأهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري ، فإلى السطور الآتية:

يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | اون لاين مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | كورة ستار

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 19:30 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “الجوهرة المشعة” في جولة الإياب بدور ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية بإدارة الحكم المصري جهاد جريشة.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 3 مساء اليوم الثلاثاء. يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | اون لاين مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | كورة ستار سيناريوهات التأهل

فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالجزائر بهدف عبد الرحمن غريب، وهو ما يقرّبه نظريًّا من التأهل لدور الثمانية.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة بينما يحتاج بطل الجزائر للفوز بفارق هدفين وفي حال تكرار الفوز 1-0 سيلجأ الفريقان لضربات الترجيح، بينما حال فوز الوفاق بتسجيل أكثر من هدف ولكن بفارق هدف واحد مثل 2-1 أو 3-2 يصعد مباشرة.

الأهلي والطموح العربي

يملك الأهلي السعودي طموحًا كبيرًا لاستكمال المشوار العربي وتجنب سيناريو الخروج المبكر الذي وقع به ناديا الاتحاد والنصر السعوديان، والاستمرار على نهج الهلال الذي أكمل المسيرة وتأهل إلى ربع النهائي عن جدارة. يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | اون لاين مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | كورة ستار ويسعى الأهلي لحصد الفوز لتأكيد تفوقه مع غياب اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا الذي تعرَّض للطرد في لقاء الذهاب كما يستمر غياب معتز هوساوي مدافع الفريق.

ويعتمد المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني للأهلي على تشكيلة تضم على الأرجح، الحارس محمد العويس مع رباعي الدفاع باولو دياز ومحمد آل فتيل وسعيد المولد ومحمد عبد الشافي مع ثلاثي الوسط نوح الموسى وسلمان المؤشر وعبدالله السعيد. يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | اون لاين مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | كورة ستار ويقود الهجوم خوسيه خواردو وعبد الرحمن غريب ودجانيني تافاريس من أجل البحث عن هز شباك الفريق الجزائري.

انتفاضة سطيف

يعتمد وفاق سطيف على خلطة وتوليفة هجومية من أجل العودة بالفوز من السعودية.



ويراهن سطيف على خبرة عبدالمؤمن جابو قائد الفريق الجزائري مع حسام الدين غشة والحبيب بوقلمونة مع انطلاقات ثنائي الوسط أكرم جحنيط وإلياس سيدهم، وسمير عيبود مع رباعي الدفاع ميلود ربيعي وهواري فرحاني وعبد القادر رضواني وسمير رضواني والحارس مصطفى زغبة. يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | اون لاين مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | كورة ستار وقال عمرو أنور، المدير الفني الأسبق لنادي الاتحاد السعودي لإرم نيوز، إن المباراة لن تكون سهلة للنادي الأهلي رغم الفوز ذهابًا خاصة أن الفريق الجزائري يملك مواهب مميزة رغم ضعف حالته الدفاعية.

وأضاف: “تابعت وفاق سطيف في مواجهتي الأهلي المصري هو فريق يملك الاستحواذ ويجيد تبادل التمريرات والاختراق من العمق، ولديه تفوق في الجبهة اليمنى تحديدًا ولكنه يعاني من ثغرات في قلب الوسط والدفاع”.