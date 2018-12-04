سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-12-2018 في البنوك المصرية والسوق السوداء

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-12-2018، فى البنوك الحكومية والخاصة وسجل نحو 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، بالبنك الأهلى المصرى، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.89 جنيه.





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع