سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-12-2018 في البنوك المصرية والسوق السوداء
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:12 م
استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-12-2018، فى البنوك الحكومية والخاصة وسجل نحو 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، بالبنك الأهلى المصرى، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.89 جنيه.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.85 جنيه للشراء
17.97 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.79 جنيه للشراء
17.89 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
المزيد عن: شراء الدولار سعر صرف الدولار في بنك مصر سعر الدولار في مصرف ابو ظبي سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار في مصر سعر الدولار في بنك مصر إيران التنمية سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول سعر الدولار في بنك قناة السويس سعر الدولار في بنك عودة سعر الدولار في بنك بيريوس سعر الدولار في بنك بلوم سعر الدولار في بنك المشرق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان سعر الدولار في بنك البركة سعر الدولار في بنك الاسكان والتعمير سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر الدولار في بنك CIB