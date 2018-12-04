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يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة مصيرية تجمع بين الأهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري وذلك يوم الثلاثاء القادم 4 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 26 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

استهل الراقي مشواره في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بالفوز على المحرق البحريني ذهابًا وإيابًا بنتيجة خمس أهداف نظيفة، وتأهل لدور الـ 16 من البطولة، ليلاقي فريق وفاق سطيف الجزائري، وسيسعى زملاء عبد الله السعيد لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء لضمان الوصول إلى دور الـ8، يذكر أن لقاء الذهاب قد انتهى لصالح الأهلي بهدف دون رد.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

على الجانب الآخر فريق وفاق سطيف الجزائري الذي تأهل لدور الـ 16 من كأس زايد للأندية الأبطال، على حساب العين الإماراتي في لقائي دور الـ32، سيدخل هذه المواجهة وكله أمل في تحقيق الفوز واحراز هدفين مع الحفاظ على شباكه نظيفة ليخطف بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الهلال - النصر استاد جامعة الملك سعود الأحد 8 ديسمبر 2018 ميلادياً، ١ ربيع الآخر 1440 هجرياً،

16:05 بتوقيت مصر، 17:05 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد أبو ظبي الرياضية



يتواصل غياب المدافع معتز هوساوي لتعرضه للإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن الأهلي في المباراة ضد الفيحاء للإصابة أو الإيقاف.

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من المتوقع أن يبدأ عمر السومة في التشكيل الأساسي، وسيكون شريكه في الهجوم الوافد الجديد المتألق دجانيني، وسيتواجد دي سوزا والسعيد ونوح الموسى في منتصف الميدان. يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA التشكيل | 4-3-1-2

محمد العويس محمد عبد الشافي - باولو دياز - محمد آل فتيل - سعيد المولد نوح الموسى - جوزيف دي سوزا - عبد الله السعيد خواردو عمر السومة - دجانيني لن يغيب عن فريق وفاق سطيف أي لاعب للإصابة أو للإيقاف، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب رشيد الطاوسي لاختيار التشكيل الأمثل للمباراة.

سيدفع المدرب المغربي بميلود ربيعي ورضواني في خط الدفاع، بينما سيقود الهجوم بوقلمونة وغشة بالإضافة إلى عبد المؤمن جابو.

التشكيل | 4-3-2-1 يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA مصطفى زغبة هواري فرحاني - ميلود ربيعي - عبد القادر رضواني - سعدي رضواني إلياس يدهم - سمير عيبود - أكرم جحنيط الحبيب بوقلمونة - حسام الدين غشة عبد المؤمن جابو