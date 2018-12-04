يلا شوت | بث حي | Al Ahli | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف بث مباشر| Abu Dhabi 1
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:06 معمرو عادل
يلا شوت | بث حي | Al Ahli | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف بث مباشر| Abu Dhabi 1
يلتقي فريق الأهلي السعودي مع نظيره وفاق سطيف الجزائري وتحديدًا عند الساعة 7:30 من مساء اليوم الثلاثاء وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم.
يلا شوت | بث حي | Al Ahli | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف بث مباشر| Abu Dhabi 1
وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في الجزائر انتهت بفوز الأهلي على وفاق سطيف بهدف دون رد، لذا يحتاج الأهلي إلى الخروج من المباراة بالتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الدور المقبل.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة المباراة، ويعاونه محمود أبو الرجال من مصر ووليد أحمد من السودان، والحكم الرابع السوداني الفاضل أبوشنب.
يلا شوت | بث حي | Al Ahli | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف بث مباشر| Abu Dhabi 1
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