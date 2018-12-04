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شاهد.. رفع 804 طن قمامة من شوارع الشرقية (صور)

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:07 م
شاهد.. رفع 804 طن قمامة من شوارع الشرقية (صور)
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إسلام علي وسمر السيد
 
وجهَّ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء مُختلف المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود من خلال مجموعات ‏العمل المشتركة لتنفيذ الخطة التنموية بكافة القطاعات، والتي تم وضعها في إطار الإرتقاء والنهوض بمستوى النظافة الخدمات العامة التى يحتاجها المواطنين، وخلق بيئة حضارية نظيفة وصحية.‏

وشدد المحافظ على أن هناك تعاونًا بين مُختلف الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم الكامل في أداء عملهم، مشيرًا إلى أن هناك مرورًا ميدانيًا يتم بصورة يومية لمتابعة أعمال النظافة الدورية، وفقًا للتوقيتات المُعلنة، ورفع الإشغالات وإلازالة الفورية ‏للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، فضلًا عن متابعة تنفيذ قرار حظر سير "التوكتوك" داخل المدن.

في سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدنية الزقازيق، بالتنسيق مع إدارات حي أول وثان، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة ورفع جميع الأكشاك المُخالفة بمناطق "أبو حسين، والأحرار، والزراعة، وشارع الحمام، و‏شارع مولد النبي".

كما شاركت الزقازيق مراكز ومدن "بلبيس، وديرب نجم، وههيا، وصان الحجر، وأولاد صقر، وأبو حماد، ومنيا القمح، وأبو كبير، ومشتول السوق، ومنشأة أبوعمر، وكفر صقر، والقُرين" شنَّ حملات متابعة النظافة ورفع القمامة وإزالة الإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية، والتي أسفرت جميعها عن إزالة 59 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، و1544 إشغال طريق، و118 إعلان مُخالف، فضلًا عن رفع نحو 804 طن قمامة خارج الكُتل السكنية.
شاهد.. رفع 804 طن قمامة من شوارع الشرقية (صور)
شاهد.. رفع 804 طن قمامة من شوارع الشرقية (صور)
شاهد.. رفع 804 طن قمامة من شوارع الشرقية (صور)
شاهد.. رفع 804 طن قمامة من شوارع الشرقية (صور)
شاهد.. رفع 804 طن قمامة من شوارع الشرقية (صور)
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