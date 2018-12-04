ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طائرة تصطدم بمشفى للأولاد وتنفجر بأمريكا (فيديو)

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:04 م
طائرة تصطدم بمشفى للأولاد وتنفجر بأمريكا (فيديو)
طائرة أمريكية
طباعة
وكالات
 

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي و"اليوتيوب" مقطع فيديو لحادث مروع لطائرة أمريكية اصطدمت بمشفى أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقامت وكالة أمريكية بنشر الفيديو الذي يوثق اللحظات الأولى من الاصطدام والانفجار لحظة حصوله.

 

وأظهر الفيديو كيف اصطدمت الطائرة بجدار تابع لمشفى مخصص بالأولاد وتلاه انفجار كبير.

 

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن الحادث تسبب بقتل شخصين كانا على متن الطائرة، أما الموجودين داخل المبنى فنجوا بأعجوبة.

 

وتقوم السلطات الجوية بالتحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

 


المزيد عن: مشفى للامراض طائرة انفجار طائرة امريكا الولايات المتحدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
18:30
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 2:40:01 PM