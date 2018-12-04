عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

واصلت أسعار الذهب، في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4-12-2018، ارتفاعها، لأعلى مستوى في شهر، تأثرة بارتفاعا عالميًا، مدعوم بتراجع الدولار، مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على شراء المعدن الأصفر كوعاء آمن للاستثمار، خصوصًا بعد الهدنة المتفق عليها بين أمريكا والصين في حربهما التجارية.





وسجلت الأسعار، ارتفاعًا على مختلف أنواع الأعيرة بنحو جنيهين، ليسجل عيار 21 سعر 617 جنيها، وسجل عيار 18 نحو 529 جنيها للجرام، أما عيار 24 نحو 705 جنيهات.









والجنيه الذهب نحو 4936 جنيه، والأوقية 1237 دولارا.