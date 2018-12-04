بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Al Ahli فى كأس زايد اليوم
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:00 معمرو عادل
بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Al Ahli فى كأس زايد اليوم
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره في نادي وفاق سطيف الجزائري في مباراة العودة لدور الـ 16 من البطولة العربية للأندية "بطولة كأس زايد للأندية الأبطال"، في المملكة العربية السعودية.
بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Al Ahli فى كأس زايد اليوم
وتقدم لك الفجر الرياضي عزيزنا القارئ في السطور التالية معلومات عن اللقاء وموعد المباراة والقنوات الناقلة لتظل على اطلاع بكل ما يخص الأندية السعودية في البطولات القارية والعالمية.
بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Al Ahli فى كأس زايد اليوم
وتنطلق المباراة مساء الغد في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مكة المكرمة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (ملعب الجوهرة المشعة) بمدينة جدة وسوف يذاع اللقاء على قناة أبوظبي الرياضية.
بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Al Ahli فى كأس زايد اليوم
وسيحاول النادي الأهلي تأكيد تفوقه بعدما استطاع تحقيق الفوز في مباراة الذهاب خارج أرضه بفوز صعب عبر هدف وحيد أحرزه اللاعب عبدالرحمن غريب في الدقيقة 57.
بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Al Ahli فى كأس زايد اليوم
وفي حال صعود النادي الأهلي إلى دور ربع النهائي عبر بوابة النادي الجزائري فسيكون هو النادي السعودي الثاني الذي يصعد لهذا الدور بعد الهلال، فيما خرج النصر على يد نادي مولودية الجزائر، وكان الاتحاد خرج على يد الوصل الإماراتي في دور الـ 32.
بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Al Ahli فى كأس زايد اليوم
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