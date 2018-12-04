6 ديسمبر.. النطق بالحكم على 9 متهمين بقتل طفل على إثر خصومة ثأرية بالتبين

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 6 ديسمبر، للنطق بالحكم على 9 متهمين بقتل طفل على إثر خصومة ثأرية بالتبين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم ومحمد شعبان وخالد أبو الليل، وأمانة سر محمد علاء حمزة وإسلام عاشور.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "أحمد مغاوري، وسيد أبو العطا، وتامر صلاح، وأيمن رشيد، وياسر محمد، ووجدي محمد، وعبد الواحد أحمد، ومجدي فرج، وأسامة فرج"، بخطف المجني عليه الطفل "علي فتحي" الذي يبلغ من العمر 17 عاما، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه، بأن استوقفوا السيارة الأجرة التي يستقلها تحت تهديد السلاح مطلقين صوبها عدة أعيرة نارية مما تسبب في اتلافها.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجني عليه الطفل علي فتحي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وكمنوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا صوبة وابلا من الأعيرة النارية وكالوا له الطعنات بأماكن متفرقة من جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.