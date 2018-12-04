الأهلي يخشى شبح الإصابات أمام الجونة

يبحث الأهلي حامل اللقب عن فوز معنوي جديد عندما يواجه الجونة، غدا الأربعاء، في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لمواصلة التعافي من آثار خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا والخروج من كأس زايد.





وبعد 3 مباريات متتالية بدون فوز أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري الأبطال والوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 بكأس زايد والمقاولون العرب في الدوري المحلي، حقق الأهلي الفوز 1-0 على بتروجيت.





وجمع الأهلي 14 نقطة من 8 مباريات، بينما يتصدر غريمه الزمالك المسابقة برصيد 32 نقطة من 13 مباراة، قبل أن يواجه المصري البورسعيدي بعد غدٍ الخميس.





ويأمل الأهلي في استمرار صحوته أمام الجونة صاحب المركز الـ14 الذي يعاني من غياب الاستقرار، بعد استقالة المدرب هشام زكريا وتعيين حمادة صدقي هذا الأسبوع.





وقال يوسف، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "لا بديل عن الفوز لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب. بطولة الدوري لا تزال في الملعب ولن يحسم اللقب إلا في الأسابيع الأخيرة".





ورغم الرغبة في الانتفاضة يتخوف الأهلي من استمرار الإصابات في صفوفه، حيث انضم لقائمة الغائبين القائد حسام عاشور بعد إصابته في الكاحل أمام بتروجيت وسيبتعد عن المباريات لنحو أسبوعين.





لكن الأهلي أكد جاهزية لاعب الوسط أحمد الشيخ والحارس شريف إكرامي للمباراة بعد تجاوز بعض الآلام.





وقال صدقي مدرب الجونة الجديد: "المباراة ستكون شرسة وليست سهلة على الإطلاق".





وأضاف: "الأهلي في حاجة لكل نقطة للخروج من أزمته وفريقي لديه الإصرار على الخروج من سلسلة النتائج المخيبة وسيكافح الفريقان للفوز".