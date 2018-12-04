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محافظ كفرالشيخ يعلن تشغيل 8 فصول لمحو الأمية بمركز شباب برج مغيزل

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:01 م
محافظ كفرالشيخ يعلن تشغيل 8 فصول لمحو الأمية بمركز شباب برج مغيزل
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سالى رضوان
 
قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، انه تم تشغيل 8 فصول لمحو الأمية ضمن الخطة الاستراتيجية الطموحة لمحو الأمية بمركز شباب برج مغيزل والتي تضم 160 دارس حتى الآن وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية ومديرية الشباب والرياضة، مقدمًا الشكر لأهالي برج مغيزل والقائمين على فصول محو الأمية ببرج مغيزل.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، ان مدارس التربية والتعليم والفصل الواحد والتعليم المجتمعي، والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب، والأوقاف، تفتح أبوابها لاستقبال الدارسين، وتستهدف محو الأمية في العزب والقرى والمدن، مع تكثيف الرقابة والمرر اليومي وغرفة عمليات رئيسية بالمحافظة لمتابعة سير أعمال الحملة القومية لمحو الأمية بكفرالشيخ.


جاء ذلك بحضور اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، والمحاسب فتحي الشرقاوي، والمحاسب علاء سلام، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.
محافظ كفرالشيخ يعلن تشغيل 8 فصول لمحو الأمية بمركز شباب برج مغيزل
محافظ كفرالشيخ يعلن تشغيل 8 فصول لمحو الأمية بمركز شباب برج مغيزل
محافظ كفرالشيخ يعلن تشغيل 8 فصول لمحو الأمية بمركز شباب برج مغيزل
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