غدا.. نائب وزير الخارجية يتوجه إلى موريتانيا

يتوجه السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية غداً، إلى موريتانيا للمشاركة في مؤتمر المانحين للتنمية بتجمع دول الساحل الخمس (G5) في نواكشوط يومي 5 و6 ديسمبر 2018، وذلك لبحث البُعد التنموي لدول الساحل من خلال مناقشة المشروعات ذات الأولوية المطروحة من قِبل السكرتارية الدائمة للتجمع لتنفيذها على المديين المتوسط والبعيد.

وتأتي مشاركة مصر في هذا المؤتمر تأكيداً على دعمها الكامل لدول الساحل الأفريقي من خلال تقديم المساعدات الإنسانية واللوجيستية وتنظيم دورات تدريبية في المجالات ذات الاحتياج لدول الساحل الخمس عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إضافةً لمساعدة تلك الدول في مجابهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والمساهمة في بناء القدرات الأمنية والدفاعية لدول الساحل من خلال الدورات التي توفرها وزارة الدفاع، ومحاربة الفكر المتطرف ونشر قيم الإسلام عبر برامج أنشطة مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن شاركت مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية في المؤتمر الدولي للمانحين الدوليين للساحل الأفريقي في بروكسل خلال شهر فبراير 2018، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى وكل من مالي وتشاد والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو.