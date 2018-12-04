رئيس جمعية الصيادين بدمياط يجتمع لمناقشة تداعيات فقدان مركب الزهيري

عقد حسام وفدي خليل، رئيس جمعية الصيادين بدمياط، ونائب رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية اجتماع لمجلس الجمعية، ورئيس المنطقه المركزية للثروة المائية لمناقشه اختفاء المركب المفقودة ياسين الزهيرى، ونتيجة البحث عن الصيادين المفقودين في خليج السويس.



كما شمل الاجتماع مناقشة مشاكل الصيادين ومطالبهم، ووصع رؤى لتلافي تلك الحوادث مستقبلا وكيفية التعامل معها في حال حدوثها.