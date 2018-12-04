عاجل.. "ضم إيرادات صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة".. الحكومة تعلق

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بضم وزارة المالية إيرادات صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة.





المركز تواصل مع وزارة السياحة، والتي أوضحت أن تلك الأنباء عارية تماماً عن الصحة، مؤكدًة أنه لم يتم ضم إيرادات صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة، ومُوضحًة استمرار وجود صندوق السياحة بالوزارة، حيث أنها مسئولة عنه مسئولية كاملة ولم يتم إسناده إلى وزارة المالية أو لأي جهة أخرى، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة لدي الرأي العام.





وشددت على أن صندوق السياحة، هو أحد الصناديق الخاصة المنشأة بوزارة السياحة، وأن الدولة تقدر جيدًا أهمية صناعة السياحة، والتي تعتبر قاطرة التنمية وتقود نحو 70 صناعة ويعمل بها الملايين، وأن صندوق السياحة هو السبيل الأول للإنفاق على الأنشطة السياحية كـ"حملات الترويج والتدريب وترميم الآثار وتهيئة الأماكن السياحية وبرامج تحفيز الطيران" بعيداً عن موازنة الدولة.



