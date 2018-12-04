أسلحة لفتت الأنظار في معرض "إيديكس 2018"

شاركت العديد من الدول، وفي مقدمتهم مصر، بالكثير من الأسلحة والمعدات الدفاعية في معرض الدفاع الأول في مصر "إيديكس 2018"، الذي يقام على مدار ثلاث أيام متواصلة، بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة أكثر من 373 شركة عالمية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح معرض الدفاع الأول في مصر "إيديكس 2018"، بحضور وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والدكتور محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي وسفراء الدول والملحقين العسكريين لعدد من الدول العربية والأجنبية.

وتشارك شركة "كلاريون" المتخصصة في مجال الدفاع والأمن حول العالم في تنظيم المعرض، الذي يتم تنظيمه برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعم الجيش المصري.

معرض "إيديكس 2018"

يعد معرض "إيديكس 2018" الأضخم من نوعه للمعدات العسكرية وأجهزة الحماية والتأمين، وتشارك فيه ما يزيد على 373 شركة عالمية من أكثر من 40 دولة من دول العالم.

أبرز أسلحة مصر

وعرضت مصر من خلال وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقسم البحوث العسكرية ومجمع الصناعات العسكرية، أفضل المنتجات العسكرية التي جذبت أنظار الزائرين والمهتمين بأنظمة الدفاع والأسلحة الهجومية.

وفي الجناح المصري، شاركت الكلية الفنية العسكرية بعدد من الأسلحة منها بندقية إعاقة للطائرات بدون طيار، ومركز البحوث الفنية الذي عرض جهاز إنذار ضد تهديدات الليزر يستطيع تحديد اتجاه التهديد خلال 10 ثواني.

وشمل المعرض مشاركة بارزة لإدارة الأسلحة والذخيرة، منها جهاز لتحليل الرمايات للصواريخ المضادة للدبابات لمراقبة وتقييم أداء الرماة وتصحيح الأخطاء أثناء التصويب، وجهاز آخر للتصويب بالليزر يستخدم في ميادين الرماية الصغيرة وفي مساحة تصل إلى 6 أمتار.

كما شمل المعرض "سوفت وير" من إنتاج إدارة النظم والمعلومات لمحاكي لإدارة نيران المدفعية يوفر الجهد والوقت والذخيرة ويراعي التأثيرات الحيوية.

كما تضمن المعرض جناحًا مميزًا للقوات البحرية، عرض عدد من اللانشات السريعة والمتعددة المهام مختلفة الحمولة من 10 حتى الرافال 1200 بحمولة 21 مقاتلاً، إضافة إلى الجويند 2500.

كذلك دبابة النجدة المصرية من طراز هرقل M88إيه2 والمتميزة من حيث قدرتها على الإخلاء ونقل وتثبيت المعدات العسكرية في أصعب الظروف والتضاريس.

وفي مجال الأسلحة الشخصية والخفيفة، التي تستخدم في ميادين القتال ضمن أسلحة الجندي المقاتل الرشاش متعدد الأغراض حلوان 920 والبندقية الآلية المصرية، والطبنجة حلوان وقذائف القنابل عيار 40 مم.

وفي مجال الذخائر والصواريخ يأتي الإنتاج المميز من الصناعات العسكرية المصرية للصاروخ 107 مم والذخائر الصاروخية عيار 130مم و120مم والذخائر المدفعية والصاروخية عيار 105مم و115مم وبمب الهاون 120مم والقنابل اليدوية وقنابل الدخان ومحدثات الصوت وخراطيش الإشارة والألغام الأرضية وأجهزة الإنذار الصوتي والضوئي والمتفجرات اليدوية واللاسلكية.

كذلك برزت الدروع العسكرية للفرد المقاتل بشكل كبير، التي تتحمل أشد أنواع الرصاص والمقذوفات التي يبلغ قوة مداها 15 مترا في المواجهة المباشرة التي أثبتت فاعليتها خلال العمليات العسكرية المختلفة.

وتخصص مروحية "كا-52" (التمساح) المتعددة المهام والعاملة في مختلف الظروف الجوية، لتأمين الفعالية القصوى في أداء مهامها القتالية وتنظيمها. وتتوزع مروحتا الطائرة عموديا، إحداهما فوق الأخرى، ولا توجد فيها مروحة خلفية.

الجناح السعودي

ويعرض جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي منتجات الشركة، التي يتم تصنيعها في السعودية ومنها ذخائر خفيفة عيار (7.62و9و12.7 مم)، إضافة إلى ذخائر أخرى للتدريب وذخائر حية.

وتعرض الشركة ذخائر متوسطة عيار 20 مم للطائرات، إضافة إلى قذائف الهاون، والمدفعية الثقيلة وقنابل التدريب.

وتعرض الشركة بندقية (ج 36) طرازات مختلفة، ورشاشات (إم بي 5)، إضافة إلى أنواع أخرى من الأسلحة تشمل رادارات ومركبات مدرعة.

الجناح الإماراتي

ويشارك في الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 17 شركة وطنية متخصصة في صناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتعلقة بها من أبرزها شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية (أداسي) وهي من الشركات الإماراتية الرائدة في مجال الأنظمة غير المأهولة، و شركة بارج داينامكس التي تعرض مجموعة من أنظمة التوجيه فائق الدقة للذخائر التقليدية المحمولة جواً، وشركة المتقدمة بايروتكنيكس والمركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة “أمروك” وشركة طيران و شركة “ماكسِمُس للطيران ” وشركة الامارات المتقدمة للابحاث والتكنولوجيا القابضة (ايرث) و شركة المراكب و شركة كاليدوس و شركة الفتان لصناعة السفن و شركة سهام الخليج للتقنية و شركة إنترناشيونال جولدن جروب و أكاديمية ربدان ومجمع توازن الصناعي ومؤسسة الرميثي ومجموعة رماح العالمية وغيرها من الشركات الوطنية.

شركات دولية

وشاركت الولايات المتحدة، أكبر مصدر للأسلحة إلى مصر، بأكثر من 40 شركة في المعرض، إلى جانب شركات كبرى من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فضلًا عن روسيا والصين والهند ودول الخليج.

ومن أبرز الشركات الروسية المشاركة في المعرض، شركة "روس أوبرون إكسبورت"، وتشارك أمريكا بعدد كبير من الشركات، أبرزها شركة "بوينغ".

وتعرض شركة "بي إيه إي" البريطانية نموذج صواريخ ومركبات قتاليه.

وتعرض الصين نماذج لأحدث الصواريخ التي تنتجها، إضافة إلى عدد من الأسلحة المتخصصة في مجال الدفاع الجوي.

وركزت أجنحة فرنسا وروسيا والعراق إضافة إلى جناح الهيئة العربية للتصنيع على عرض طائرات بدون طيار متخصصة في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود، وهو ما حظي باهتمام كبير من زوار المعرض لأهمية مواجهة ظاهرة الإرهاب والتركيز على ذلك المجال في التعاون بين الجيوش المختلفة.