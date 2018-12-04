الأرصاد: استقرار حالة الطقس في هذا الموعد

نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى إن مصر تعيش حالة من عدم الاستقرار في الطقس، تبدأ غدًا الأربعاء 5 ديسمبر، وتستمر حتى الجمعة 7 من نفس الشهر، وتكون ذروتها الخميس القادم، ستنتهي، يوم السبت المقبل.





وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان له، أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد مساء الأربعاء إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء، وتصل إلى مناطق من جنوب البلاد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق.





وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة بالنسبة للسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، فهي تتراوح ما بين 21 إلى 20 درجة مئوية، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغريبة، من 20 إلى 19 درجة مئوية، أما بالنسبة لمحافظـات الوجه البحري والقاهرة، من 20 إلى 19 درجة مئوية، ومحافظـات شمال الصعيد من 21 إلى 20 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد من 22 إلى 23 درجة مئوية، وبالنسبة لمحافظات جنوب سيناء من 23 إلى 24 درجة مئوية.



