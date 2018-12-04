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أول تعليق من طليق رانيا يوسف بعد أزمة فستانها بـ"القاهرة السينمائي"

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:02 م
أول تعليق من طليق رانيا يوسف بعد أزمة فستانها بـالقاهرة السينمائي
رانيا يوسف وطليقها
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الفجر الفني
 
علق رجل الأعمال طارق عزب، طليق رانيا يوسف السابق، على تراجع المحامي سمير صبري عن مقاضاتها، بعد أزمة فستانها الأخيرة، وذلك في أول تعليق له بعد الأزمة.

ونشر "عزب" خبر تراجع سمير صبري على حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، قائلًا: "ألف مبروك يا رانيا وربنا يوفقك ويكرمك".

يُذكر أن رانيا انفصلت عن رجل الأعمال طارق عزب، في يونيو الماضي، بعد زواج استمر 6 سنوات.

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فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
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