أول تعليق من طليق رانيا يوسف بعد أزمة فستانها بـ"القاهرة السينمائي"

علق رجل الأعمال طارق عزب، طليق رانيا يوسف السابق، على تراجع المحامي سمير صبري عن مقاضاتها، بعد أزمة فستانها الأخيرة، وذلك في أول تعليق له بعد الأزمة.





ونشر "عزب" خبر تراجع سمير صبري على حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، قائلًا: "ألف مبروك يا رانيا وربنا يوفقك ويكرمك".





يُذكر أن رانيا انفصلت عن رجل الأعمال طارق عزب، في يونيو الماضي، بعد زواج استمر 6 سنوات.



