البورصة تخسر 11 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف جلسة اليوم الثلاثاء، مضغوطة بمبيعات العرب والمصريين .





وخسر رأس المال السوقى نحو 11 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 724,3 مليار جنيه مقارنة باغلاق عند 735,3 مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة، فقد هبط مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 2.3% ليصل عند مستوى 12659.25 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.83% محققا مستوى 666.8 نقطة، وهبط مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 1% محققا مستوى 1664.37 نقطة.



