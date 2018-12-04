5 أسباب تجعل عودة نيمار إلى برشلونة مستحيلة





رحل اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا من نادي برشلونة الإسباني إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية موسم 2017.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن عودة نيمار لبرشلونة تبدو مستحيلة لأسباب معينة من الإدارة والجماهير واللاعب أيضا، وجاءت الأسباب كالتالي :-





1- طريقة خروجه من البارسا وكسر الشرط الجزائي، حيث خدع الجميع قبل رحيله.





2- يوجد بالفعل دعوة قضائية من نيمار ضد برشلونة في هذة الفترة.





3- ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان صعب للغاية في التفريط باللاعبين.





4- الرهان على عثمان ديمبيلي وأنه صفقة مميزة ومستقبل كبير لنادي برشلونة في المواسم المقبلة.





5- مستويات نيمار المتذبذبة بفترة تواجده في برشلونة اداءه كان اقل من التوقعات، وان ميسي استمر القائد، وكثير التمثيل في الملعب مما يجعل الحكام ضده دائما.



