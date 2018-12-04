ننشر توقعات الأرصاد وحالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة بمحافظات مصر

صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ الأربعاء المقبل 5 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى الجمعة 7 من نفس الشهر، وتكون ذروتها الخميس القادم.





وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد مساء الأربعاء إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء، وتصل إلى مناطق من جنوب البلاد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق.





وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسؤولين اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات.





وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأربعة ايأم المقبلة للسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء موضحة في الصورة التالية







