ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ننشر توقعات الأرصاد وحالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة بمحافظات مصر

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:04 م
ننشر توقعات الأرصاد وحالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة بمحافظات مصر
حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة
طباعة
 
صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ الأربعاء المقبل 5 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى الجمعة 7 من نفس الشهر، وتكون ذروتها الخميس القادم.

وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد مساء الأربعاء إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء، وتصل إلى مناطق من جنوب البلاد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسؤولين اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأربعة ايأم المقبلة للسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء موضحة في الصورة التالية 


ننشر توقعات الأرصاد وحالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة بمحافظات مصر
المزيد عن: هيئة الارصاد محافظات مصر طقس سيئ درجات الحرارة حالة الطقس امطار الطقس اربع ايام الحرارة المتوقعة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
18:30
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 12:40:07 PM