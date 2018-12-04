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تحرير 7970 مخالفة متنوعة بالجيزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:19 م
تحرير 7970 مخالفة متنوعة بالجيزة خلال 24 ساعة
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كريم المنجي
 

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات مرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أي حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.

 

وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولي مدير المرور، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط 7970 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 120 مخالفة تجاوز سرعات و2081 مخالفة نموذج 125.

 

وتم ضبط 95 مخالفة بمطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، وتم حجز 25 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 85 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 42 دراجة بخارية وسيارة.

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