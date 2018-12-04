ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لتزوير معاش ربة منزل.. إحالة رئيس وحدة شئون اجتماعية بالشرقية للمحاكمة التأديبية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:11 م
لتزوير معاش ربة منزل.. إحالة رئيس وحدة شئون اجتماعية بالشرقية للمحاكمة التأديبية
صورة أرشيفية
طباعة
إسلام علي وسمر السيد
 
أصدرت هيئة النيابة الإدارية بالزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار عمرو عوض، رئيس الهيئة بمدينة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، قرارها في القضية رقم 325 لسنة 2017، بإحالة رئيس وحدة الشئون الاجتماعية بقرية "صفط زريق" التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، وموظف آخر بالوحدة، إلى المحاكمة التأديبية، حيث أن المتهمان تورطا في مساعدة ربة منزل في الحصول على معاش ودعم مالي من أموال الدولة بدون وجه حق، وذلك عن طريق تزوير شهادات تُثبت على خلاف الحقيقة حاجتها للدعم.

كان "علي.ص.ع" من مركز ديرب نجم، تقدم بشكوى للنيابة الإدارية، يتهم فيها كلًا من: "خالد.م.ع" رئيس وحدة الشئون الاجتماعية بقرية "صفط زريق"، و"محمد.ع" موظف المعاشات الاجتماعية بالوحدة، بمساعدة "حسنية.ر.ال" ربة منزل، في الحصول على معاش بدون وجه حق، فيما تبين من تحقيقات النيابة الإدارية، التي باشرها المستشار محمد عبدالنبي، وكيل النيابة بديرب نجم، عن صحة الاتهام وتورط المتهمان عن طريق تسهيل اعتماد شهادات مزورة تُثبت على خلاف الحقيقة حاجة السيدة واستحقاقها للدعم المالي، فيما قررت النيابة الإدارية إحالتهما إلى المحاكمة التأديبية.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
18:30
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 12:40:01 PM