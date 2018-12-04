لتزوير معاش ربة منزل.. إحالة رئيس وحدة شئون اجتماعية بالشرقية للمحاكمة التأديبية

أصدرت هيئة النيابة الإدارية بالزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار عمرو عوض، رئيس الهيئة بمدينة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، قرارها في القضية رقم 325 لسنة 2017، بإحالة رئيس وحدة الشئون الاجتماعية بقرية "صفط زريق" التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، وموظف آخر بالوحدة، إلى المحاكمة التأديبية، حيث أن المتهمان تورطا في مساعدة ربة منزل في الحصول على معاش ودعم مالي من أموال الدولة بدون وجه حق، وذلك عن طريق تزوير شهادات تُثبت على خلاف الحقيقة حاجتها للدعم.



كان "علي.ص.ع" من مركز ديرب نجم، تقدم بشكوى للنيابة الإدارية، يتهم فيها كلًا من: "خالد.م.ع" رئيس وحدة الشئون الاجتماعية بقرية "صفط زريق"، و"محمد.ع" موظف المعاشات الاجتماعية بالوحدة، بمساعدة "حسنية.ر.ال" ربة منزل، في الحصول على معاش بدون وجه حق، فيما تبين من تحقيقات النيابة الإدارية، التي باشرها المستشار محمد عبدالنبي، وكيل النيابة بديرب نجم، عن صحة الاتهام وتورط المتهمان عن طريق تسهيل اعتماد شهادات مزورة تُثبت على خلاف الحقيقة حاجة السيدة واستحقاقها للدعم المالي، فيما قررت النيابة الإدارية إحالتهما إلى المحاكمة التأديبية.