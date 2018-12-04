معلمة تتعرض للتحرش فكان جزائها النقل لمدرسة أخرى في 6 أكتور (صور)

تعرضت مدرسة تدعى "جيهان.أ.ع.ا"، 44 عاما، للتحرش من قبل زميلها بإحدى المدراس في 6 أكتوبر.

وقالت المدرسة، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إنها في بداية الأمر اكتشفت واقعة سرقة لزميلها المتحرش بأن قام أحد أولياء الأمور باسترجاع الزي المدرسي لنجله، فقام المدرس بأخذه ولم يكتبه في الأوراق الرسمية، وبعد إبلاغ الإدارة وإمضاء الشهود رفع الأمر للإدارة، وكانت النتيجة محاولة نقلها لمدرسة أخرى، لكن لم يتم قبول ورقها وحاولت الرجوع للمدرسة مرة أخرى لكن رفضت.

وقال زوج المدرسة الضحية لـ"الفجر"، إن زوجته تعمل مدرسة لغة إنجليزية ومشرفة مادة بمدرسة "ا.إ" بـ6 من أكتوبر، وأنه أثناء حديثها مع المدرس تحرش بها لفظيا على حد قولها عندما طلبت منه أن يزورها بالفصل حيث قال لها "شقتي موجودة مش هجيلك الفصل".

وتقدمت المدرسة، بشكوى لموجهة التوجيه فتم نقل الاثنين إلى إحدى المدراس فتم قبول المدرس المتحرش لفظيا ورفض المدرسة التي تم التعدي عليها بالقول على حسب قولها، وتم عمل شكوى ومحضر رقم 1977 حرره زوج المدرسة التي تم التعدي عليها بالتحرش اللفظي وتمت الواقعة بتاريخ 23/9/2018.