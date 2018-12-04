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المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الهيروين بالتبين

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:00 م
المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الهيروين بالتبين
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عمار محمد
 

قضت جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن المشدد ٦ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لعامل تاجر بالهيروين.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم ومحمد شعبان وخالد أبو الليل وامانة سر محمد علاء حمزة وإسلام عاشور.

 

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أسامة جمال تهمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

 

وكشفت تحريات محمد عبد المنعم ضابط مباحث شرطة التبين أنه حال ارتكازه الأمني أبصر المتهم يستقل سيارة وبالكشف الجنائي تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في بعض الأحكام القضائية وبتفتيشه عثر على لفافات جوهر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف جوال وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

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