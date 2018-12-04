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مودريتش يوجه رسالة نارية لـ"رونالدو وميسي"

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:59 ص
مودريتش يوجه رسالة نارية لـرونالدو وميسي
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الفجر الرياضي
 
أجرى الدولي الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد مقابلة صحفية مع مجلة فرانس فوتبول بعد تحقيقه جائزة الكرة الذهبية 2018.

وتوج مودريتش أمس الاثنين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2018 متفوقًا على كريستيانو رونالدو الذي جاء في المركز الثاني ، وأنطوان جريزمان صاحب المركز الثالث.

وقال لوكا مودريتش عن إنهاء هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الكرة الذهبية: سيُذكر التاريخ أن لاعباً كرواتياً حقق الكرة الذهبية بوجود رونالدو وميسي ، اللذان يمثلان لاعبين من مستوى آخر ، لا أحد لديه الحق في مقارنتها بهما.

وأضاف: فوزي بهذه الجائزة أمر لا يصدق، ولا أعتقد أن زمن رونالدو وميسي انتهى".
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