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أمن الجيزة يكشف حقيقة العثور على "قنبلة" في العمرانية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:00 م
أمن الجيزة يكشف حقيقة العثور على قنبلة في العمرانية
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إيمان عبد العاطي
 

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن أن الجسم الغريب الذي تم العثور عليه بمنطقة العمرانية، عبوة هيكلية ولا يوجد بداخلها أيه متفجرات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

 

وكان تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بالعثور على جسم غريب، بمنطقة العمرانية واشتباه بوجود قنبلة، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات لمكان البلاغ، وبالفحص تبين سلبية البلاغ، وأن الجسم الغريب عبارة عن عبوة هيكلية ولا يوجد بها أية متفجرات.

 

وجار تمشيط مكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة.


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