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مصرع شخصين صدمتهما سيارة خلال عبورهما طريق إسكندرية الصحراوي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:56 ص
مصرع شخصين صدمتهما سيارة خلال عبورهما طريق إسكندرية الصحراوي
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كريم المنجي
 

لقي شخصان مصرعهما بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما طريق إسكندرية الصحراوي، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين إلى المستشفى.

 

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


المزيد عن: مصرع طريق اسكندرية الصحراوي شخصان حوادث الفجر توقف حركة المرور
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