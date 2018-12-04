نشرة أخبار الظهيرة.. جلسة خاصة للبرلمان العربي لانتخاب رئيسه ونوابه

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها العصار" ورئيس أركان الجيش الإماراتي يتفقدان جناح "الإنتاج الحربي" بمعرض "إيديكس 2018".

"العصار" ورئيس أركان الجيش الإماراتي يتفقدان جناح "الإنتاج الحربي" بمعرض "إيديكس 2018"





تفقد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس أركان الجيش الإماراتي، الفريق الركن حمد محمد ثاني الروميثي جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض EDEX2018 المقام في الفترة من ٣- ه ديسمبر الجاري، وفي اليوم الثاني لمعرض EDEX-2018.

روسيا ترفع حصارها لموانئ أوكرانيا "جزئيا"





قال وزير البنية التحتية الأوكراني فولدمير أومليان اليوم الثلاثاء إن "روسيا رفعت الحصار جزئياً عن موانئ أوكرانيا المطلة على بحر آزوف".

الدنمارك بصدد إنشاء جزيرة مغلقة للاجئين





قررت دولة الدنمارك إعادة تشييد جزيرة مهجورة تدخل ضمن مجالها الحدودي لنقل المهاجرين وطالبي اللجوء إليها لإعادة ترحيلهم إلى دولهم فيما بعد.

فرنسا تعلن إلغاء اجتماع مع ممثلين عن "السترات الصفراء"





أعلنت رئاسة الوزراء الفرنسية، إلغاء اجتماع مع ممثلين عن "السترات الصفراء" بعد تلقي عدد منهم تهديدات بالقتل، وذلك على خلفية الاحتجاجات التى تصاعدت في الأيام الأخيرة بالعاصمة باريس.

جلسة خاصة للبرلمان العربي لانتخاب رئيسه ونوابه ورؤساء اللجان





يعقد البرلمان العربي جلسة خاصة لإجراء الانتخابات على منصب رئيس البرلمان العربي ونواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وذلك لمدة عامين وفقاً للنظام الأساسي للبرلمان العربي.