هالة زايد: مصر أنجزت خطوات جادة لتحقيق ثورة صحية

ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيس المجلس التتفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، اليوم الثلاثاء، الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب والذي يعقد ضمن فعاليات أعمال اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب، بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من ٣ إلى ٥ ديسمبر، تحت رعاية الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم جامعة الدول العربية.





وأكدت هالة زايد، أن مصر قامت باتخاذ خطوات جادة لتحقيق ثورة صحية وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030, حيث أطلقت مصر العديد من البرامج والمبادرات لتغطية أكبر قاعدة من المواطنين بالرعاية الصحية، منها على سبيل المثال، مبادرة "100 مليون صحة" والتي تشمل الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، والكشف المبكر عن فيروس "سي" وعلاجه بالمجان، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بصحة الأم والطفل، وتوعية المجتمع لمشاكل المرآة الصحية ورعاية كبار السن وذلك تحت قيادة رئيس الجمهورية بهدف بناء نظم صحية قادرة على الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة لتحقيق أقصى درجات النفع بأقل الإمكانيات.





وفي نهاية كلمتها تقدمت الدكتورة هالة زايد باقتراح أن يرتكز الاجتماع القادم على محور (تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 والتركيز عل القضايا الصحية والاجتماعية).



