كواليس جلسة وزير الشباب والرياضة مع رئيس الاتحاد السكندري

التقى صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمهندس محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري، وذلك لبحث عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بنادي الاتحاد.





وفي بداية اللقاء قدم د.أشرف صبحي التهنئة لرئيس نادي الاتحاد السكندري، على تأهله لدور الثمانية بالبطولة العربية" كأس زايد للأندية الأبطال في كرة القدم" لافتا الى أن نادي الاتحاد يسير بخطى ثابتة في تلك البطولة، متمنيا لهم مزيد من الانتصارات والوصول الي الادوار النهائية في البطولة.





وناقش وزير الشباب والرياضة مع رئيس نادي الاتحاد السكندري، سبل دعم النادي على صعيد المنشآت الرياضية، وكذلك بحث فرص الاستثمار للنادي بفرعيه القديم والجديد، مؤكدا على أن نادي الاتحاد السكندري" زعيم الثغر" له قيمة كبيرة كأحد أهم الأندية الشعبية والجماهيرية، وسوف نقدم له كل الدعم المناسب وفقا للميزانيات المتاحة.





وفي المقابل أثنى محمد مصيلحي، على جهود وزير الشباب والرياضة، على دعمه الكامل والمتواصل للأندية الشعبية والجماهيرية وخصوصا نادي الاتحاد، الذي يمثل قيمة كبيرة عند جماهير الاسكندرية، مؤكدا ان الفترة الحالية والمستقبلية سوف تشهد مزيد من الدعم والتطوير، على الصعيدين الاستثماري والرياضي.





حضر اللقاء اللواء محمد نور رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي، المستشار محمد نصر أمين عام صندوق التمويل، د.عصام أبوزيد مدير عام الشئون التجارية، حسن خلف مدير عام الشئون المالية.