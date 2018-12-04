عاجل - السعودية| نائب أمير الرياض يعزي في وفاة فهد بن سعود بن هذلول آل ثنيان

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قدم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة في وفاة الأمير فهد بن سعود بن هذلول آل ثنيان، في زيارة قام بها لمقر العزاء.



وسأل الأمير محمد بن عبد الرحمن الله- العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.



من جهته، أعرب الأمراء من أشقاء وأبن الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله- عز وجل- أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.



