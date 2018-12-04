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حجز أكثر من 35 ألف دولار بحوزة مسافر ليبي بمعبر رأس جدير

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:46 ص
حجز أكثر من 35 ألف دولار بحوزة مسافر ليبي بمعبر رأس جدير
صورة أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
أحبطت فرقة تفتيش المسافرين بالمعبر الحدودي برأس جدير، مساء أمس الإثنين، محاولة تهريب لمبلغ هام من العملة الأجنبية متمثل في 35500 دولار أمريكي (8ر103 الف دينار تونسي) كانت بحوزة مسافر ليبي الجنسية أثناء مغادرته في اتجاه ليبيا.

وقد تمّ الإشتباه في تصرفات المسافر الذي لوحظ عليه الارتباك عند تقدمه للإجراءات الديوانية فتمّ إخضاعه للتفتيش الدقيق ممّا مكّن من العثور على العملة المهربة مخفية في ملابسه الداخلية.

تمّ وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الادارة العامة للديوانة، تحرير محضر في الغرض من أجل مخالفة قانون الصرف وحجز العملة الأجنبية المخالفة.

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