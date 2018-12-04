إيناس عبدالدايم تشارك في ندوة "الذاكرة الثقافية وإشكاليات بناء الهوية" بالمغرب

حضرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ندوة "الذاكرة الثقافية واشكاليات بناء الهوية" التي أقيمت في ثاني أيام فعاليات الأيام الثقافية المصرية بمدينة وجدة المغربية ضمن احتفالات اختيارها عاصمة الثقافة العربية والتي تحدث فيها كل من الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية والدكتور سعيد المصري امين عام المجلس الاعلي للثقافة وادارتها الدكتورة لطيفة المسكيني الشاعرة والناقدة ومستشار وزير الثقافة والاتصال بالمغرب.



تناول الدكتور هشام عزمي دور الذاكرة الثقافية وتأثيرها علي المجتمعات العربية في تشكيل الوعي الجمعي واستعرض الوسائط التراثية التي تكون ذاكرة الامة من مكتبات أو دور الارشيف أو المتاحف والمعارض موضحا اهميتها في ترسيخ الهوية الوطنية وأضاف أن الافلام السينمائية تراثأ اصيلا للدولة مؤكدا أن وزارة الثقافة حاليا تعمل علي مشروع توثيق التراث السينمائي المصري بإعتباره مرجعا تاريخيا هاما للاجيال القادمة واشار إلى مبادرة سيتم اطلقها قريبا من القاهرة لحفظ ذاكرة مصر المعاصره تهدف إلى توليد الانتماء بمفهومه الشامل للأجيال الجديدة كما رصد خطورة تأسيس الافراد ذاكرة الكترونية دون ضوابط من خلال بيانات يتم تغذيتها في وسائل التواصل الاجتماعي والتي من شأنها تحليل السلوكيات والميول والاتجاهات طارحا تساؤل للحضور أين ستذهب هذه البيانات والمعلومات الالكترونية مستقبلا ؟ وكيف سيتم استغلالها وتداولها ؟



كما ناقش الدكتور سعيد المصري فكرة ومفهوم بناء الهوية وقال إنها اصبحت حاليا حديث مرتبك وملئ بالمشاكل في ظل التحديات الراهنة مؤكدا أن الهوية متعددة التحرك من دائرة إلى اخري باعتبارها تعبير عن الادراك للذات واشار إلى أن بناء الذاكرة الثقافية ينصب علي مفهوم اخر تعمل به مصر حاليا وهو (بناء الانسان) وطالب بنقل التجربة المصرية إلى مجتمعتنا العربية واكد أن الانسان هو محور التنمية المستدامة وقاطرة التقدم موضحا مؤشرات الطريق الصحيح لبناء الانسان من احترام القانون بدلا من الاعراف السائدة ، الحفاظ علي المال العام وقوة الانتماء للوطن بما يفوق الانتماءات الاخري ، احترام الاخر وبناء الثقة الاجتماعية بين الافراد.



كما شهدت وزيرة الثقافة حفل لفرقة المعهد الموسيقي بالجهة الشرقية تضمن مجموعة من الاغاني التراثية المصرية والمغربية وباقة من الاعمال الموسيقية الاندلسية احتفالا بالمشاركة المصرية في الفعاليات.