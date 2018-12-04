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'الزناتي' يعلن موعد انتخابات رابطة النقاد الرياضيين

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:42 ص
'الزناتي' يعلن موعد انتخابات رابطة النقاد الرياضيين
حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
أعلن حسين الزناتي السكرتير العام المساعد، المشرف على الشُعب والروابط بنقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشح للمكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين على منصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وستة أعضاء، وذلك اعتبارًا من السبت المقبل الموافق ٨ ديسمبر.


وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إنه تقرر أيضًا أن تُجرى الانتخابات يوم الأربعاء ٢ يناير المقبل، بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، مؤكدًا أنه سيتم بدء تلقي طلبات الترشح بإدارة شؤون المجلس بالنقابة لمدة خمسة أيام تنتهي الأربعاء ١٢ ديسمبر، وسيتم إعلان كشوف المرشحين في نهاية اليوم نفسه.


وأوضح "الزناتي" أنه سيتم بعدها فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من الخميس ١٣ ديسمبر حتى الأحد ١٦ ديسمبر، وتعلن في نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين وأعضاء الرابطة ممن يحق لهم التصويت، على أن تُجرى الانتخابات بعدها بنقابة الصحفيين يوم الأربعاء ٢يناير، وفي حالة الإعادة على أي من المناصب الثلاثة الرئيسية "الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق"، تتم الانتخابات في اليوم نفسه، وفي حالة تساوى مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات، يتم عمل قرعة لتحديد الترتيب أو الفائز بالعضوية.
المزيد عن: نقابة الصحفيين محمد شبانة لجنة النشاط بنقابة الصحفيين رابطة النقاد الرياضيين حسين الزناتي بوابة الفجر انتخابات رابطة النقاد الرياضيين الفجر
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