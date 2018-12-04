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ضبط هارب من حكم جنائي بشارع فيصل

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:43 ص
ضبط هارب من حكم جنائي بشارع فيصل
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إيمان عبد العاطي
 

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع فيصل دائرة قسم شرطة الهرم.

 

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية عن ضبط سلاح أبيض، هارب من حكم جنائي، 5 حالات اشتباه، ورفع 154 حالة إشغال طريق، وتحرير 87 مخالفة مرورية.

 

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

 

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.


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