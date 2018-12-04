ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أدرعي يحذّر عناصر "حزب الله" والجيش اللبناني: حياتكم بخطر

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:39 ص
أدرعي يحذّر عناصر حزب الله والجيش اللبناني: حياتكم بخطر
أدرعي
طباعة
 

تزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق حملة "درع الشمال" لكشف وإحباط أنفاق هجومية تابعة لـ"حزب الله" على الحدود الشمالية، وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تحذيرًا إلى عناصر "حزب الله" وجنود الجيش اللبناني.

 

وقال أدرعي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، حيث قال: "يحذّر جيش الدفاع عناصر "حزب الله" وجنود الجيش اللبناني، وينصحهم بالابتعاد عن أيّ مسار هجومي تمّ حفره من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية. حياتكم بخطر. أعذر من أنذر".

 

المزيد عن: حزب الله جيش الاحتلال الجيش اللبناني ادرعي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
18:30
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 11:00:03 AM