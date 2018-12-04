ننشر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4-12-2018 فى مصر والدول العربية

اليوم سنقدم توقعات حالة الطقس بمصر والدول العربية اليوم الثلاثاء 4-12-2018، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد في مصر أن يسود البلاد طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا.





حالة الطقس اليوم فى مصر:





كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.





وأما حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.









حالة الطقس اليوم فى الأردن:





تكون درجات الحرارة حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في النهار، وعلى الرغم من ذلك، فإن الطقس سيكون رَطَباً وبارداً نسبياً إثر تزايد فى كبير في سرعة الرياح التي ستزيد من الإحساس بالبرودة، و تظهر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة، و يُتوقع هطول زخات محلية رعدية من الأمطار بمشيئة الله فى شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً لا سيما فوق الجبال.









حالة الطقس اليوم فى خليج العرب:





تكون الرياح شمالية، خفيفة السرعة، و حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.





يكون الطقس بارداً نسبياً ورَطباً بوجهٍ عام في أغلب المناطق في الليل، وتخف سرعة الرياح بشكل تدريجي، وتظهر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة، ويُتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في البادية الشرقية قد تكون غزيرة أحياناً.





ولاحقاً أثناء الليل تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار بشكل عشوائى فى المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ولا يُستبعد أن تكون غزيرة أحياناً ولكن في نطاقات جغرافية ضيقة، والرياح تكون جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تخف سرعتها تدريجياً أثناء الليل.









حالة الطقس اليوم فى فلسطين:





يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما يزيد الإحساس بالبرودة.