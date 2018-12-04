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بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:32 ص
بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة
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أسماء قورة تصوير : عبد الحافظ حمدي
 
بدأ منذ قليل، المؤتمر الإقليمي الأول لضعف البصر، والذي تنظمه مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية بعنوان "رؤية شاملة لتمكين ضعاف البصر" بمشاركة وزارتي التضامن الإجتماعي ووزارة التعليم العالي. 

ويذكر أن مؤسسة بصيرة تسعى لإلقاء الضوء على حجم مشكلات ضعف البصر في مصر، وأسبابها والخدمات التي يجب توافرها وما توصلت إليه الدول المشاركة من تطور هائل في مواجهة هذه المشكلات.
بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة
بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة
بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة
بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة
بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة
بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة
بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة
بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة
بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة
بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة
بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة
بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة
بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة
بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة
بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة
طباعة
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