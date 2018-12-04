تجديد حبس والد فتاة المرج لتحريضه على قتلها

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الأميرية بتجديد حبس "حفظي. ع" والد فتاة المرج التي قتلت بطلق ناري من مجهول 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على قتلها.





وجدد القاضي حبس المتهم "جمال. ح" سائق 15 يوما لاتهامه بالاشتراك في قتل المجني عليها بقيادة السيارة التي هرب بها المتهم الرئيسي الهارب، وأمرت النيابة بضبط المتهم الأول.

وكشفت التحقيقات برئاسة المستشار عصام خليفة، عن أن والد الفتاة تورط في قتل ابنته بعدما حرض أحد أقربائه على قتلها نافيًا علاقته بباقي المتهمين رغم تأكيد التحريات على علاقته بهم.

وبدأت تفاصيل الواقعة، بقيام مجهول بإطلاق النار على فتاة تدعى ياسمين، 18 سنة وسط شارع محمد نجيب بالمرج ما تسبب في مقتلها وفرَّ هاربًا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.