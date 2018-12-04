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شوبير يحسم الجدل حول انتقال حسين الشحات إلى الأهلي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:31 ص
شوبير يحسم الجدل حول انتقال حسين الشحات إلى الأهلي
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الفجر الرياضي
 
حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل حول تعاقد النادي الأهلي مع النجم المصري حسين الشحات لاعب العين الإماراتي.

ويسعى الأهلي لحسم عدة صفقات قوية في يناير المقبل لتدعيم الفريق ولعل أبرزهم حسين الشحات.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي ساعة مع شوبير :" حسين الشحات يتمنى أن يرتدي القميص الأحمر في الفترة المقبلة"

أضاف شوبير في برنامجه :" لكن حسين الشحات أصبح بعيدا عن الأهلي، خاصة بعد رحيل عموري إلى الهلال السعودي، إضافة إلى المبلغ المالي الكبير الذي طلبه فريق العين الإماراتي".
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