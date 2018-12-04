ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اسعار النفط اليوم برنت

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:11 ص
اسعار النفط اليوم برنت
طباعة
 

تقدم بوابة الفجر الالكترونية خدمة جديدة لقرائها تتضمن سعر برميل النفط على مستوى العالم وفى المملكة العربية السعودية خاصة.

وتقدم البوابة تقريرًا يوميًا شاملًا عن هبوط النفط و صعودة على المستوى العالمي, اسعار النفط العالمي , اسعار خام النفط, سعر برميل النفط السعودى, اسعار خام النفط الامريكي.

وتمثل أسعار النفط اليوم أحد اهتمامات المواطنين حول مستوي العالم, حيث انها مصدر الدخل الأساسي للعديد من الدول وخاصة منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي الذي يوجد به العديد من الدول المنتجة للنفط ويعتمد اقتصادها بشكل كبير عليه.

وتراجعت عقود برنت 47 سنتا أو 0.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 70.18 دولار للبرميل. وانخفض الخام نحو 3.6 بالمئة على مدى الأسبوع وأكثر من 15 بالمئة هذا الربع.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
18:30
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 9:20:08 AM