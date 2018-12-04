ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فوز مودريتش بالكرة الذهبية يثير غضب عائلة رونالدو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:18 ص
فوز مودريتش بالكرة الذهبية يثير غضب عائلة رونالدو
طباعة
الفجر الرياضي
 
أبدت عائلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، غصبها بعد فشله في التتويج بجائزة الكرة الذهبية، التي فاز بها الكرواتي لوكا مودريتش.

ونشرت إيلما أفيرو، شقيقة رونالدو عبر حسابها عبر إنستجرام، صورة لتتويج رونالدو بالكرة الذهبية سابقا وقالت: لسوء الحظ هذا العالم يعيش على الفقراء والمافيا والمال.

من جانبها نشرت كاتيا، شقيقة كريستيانو الأخرى، صورة لأخيها عبر إنستجرام، وكتبت: أفضل لاعب في العالم.. لمن يفهمون في كرة القدم.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
18:30
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
بورنموث
-
x
21:45
-
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 9:20:08 AM