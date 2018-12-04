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عاجل.. سمير صبري يتنازل عن بلاغه ضد رانيا يوسف

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:57 ص
عاجل.. سمير صبري يتنازل عن بلاغه ضد رانيا يوسف
رانيا يوسف
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الفجر الفني
 
توجه المحامي سمير صبري، إلى النائب العام، منذ قليل لسحب بلاغه ضد الفنانة رانيا يوسف بشأن فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وكان صبري قد أوضح، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء أمس الإثنين، أنه سيسحب بلاغه لعدم توفر نية القصد لدى رانيا يوسف، فقاطعه الإعلامي عمرو أديب، "دي زي أختك"، فرد "صبري"، "دي زي بنتي".

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فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
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