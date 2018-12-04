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توغل محدود لآليات الاحتلال شرق بيت حانون

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:09 ص
توغل محدود لآليات الاحتلال شرق بيت حانون
صورة أرشيفية
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رحاب منيعم
 
توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، لمسافة محدودة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن أربع جرافات عسكرية ضحمة توغلت لعشرات الأمتار قرب السياج الأمني شرق البلدة من الشمال باتجاه الجنوب، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف بغطاء من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

وتنفذ آليات الاحتلال، عمليات توغل من حين لآخر على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.

المزيد عن: توغل بيت حانون اليات عسكرية اسرائيلية الاحتلال
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