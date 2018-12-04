توغل محدود لآليات الاحتلال شرق بيت حانون

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، لمسافة محدودة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.





وتنفذ آليات الاحتلال، عمليات توغل من حين لآخر على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن أربع جرافات عسكرية ضحمة توغلت لعشرات الأمتار قرب السياج الأمني شرق البلدة من الشمال باتجاه الجنوب، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف بغطاء من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.